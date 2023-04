© Sky / Skip Bolen / Showtime



In "Your Honor" (Sky, Paramount+) verkörpert "Breaking Bad"-Star Bryan Cranston (links) den Richter Michael Desiato. Als sein Sohn Adam (Hunter Doohan) Unfallflucht begeht, setzt Desiato alle Hebel in Bewegung, um ihn zu schützen. Dabei gerät der Richter in ein Netz aus Lügen und Betrug. Krimi, Thriller, Drama - und eine psychologische Wucht sondergleichen: "Your Honor" vereint alles, was eine gute Serie ausmacht.