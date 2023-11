© Riot Forge



"Song Of Nunu: A League of Legends Story" ist ein eigenwilliger Plattformer-Ableger des E-Sports-Dauerbrenners "League of Legends", in dem eine emotionale Geschichte in einer comicartigen Welt erzählt wird. Der junge Nunu sucht mit einem felligen Gefährten seine Mutter in der magischen und gefährlichen Tundra Freljords. Ab 1. November für PC, PS, Xbox und Switch.