Eine der ersten Szenen in "Call of Duty: Modern Warfare 2" (2009) sorgte dafür, dass sich nicht nur Shooter-Fans für das Spiel interessierten, sondern auch die Politik. Der Spieler ist zu diesem Zeitpunkt auf einem Flughafen undercover mit russischen Terroristen unterwegs. Zwar wurde in der deutschen Version unterbunden, Zivilisten niederzumetzeln, dennoch sorgte die Tatsache, dass dies in der internationalen Version möglich war, für kontroverse Diskussionen. In Russland wurde der Protest allerdings noch drastischer: Die Russen wollten sich nicht in die Rolle der Bösen fügen. Der Titel wurde dort zurückgerufen.