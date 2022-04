© Tereza Mundivola / Shotview Artists



In einer ARD-Dokumentation erinnert sich Campino an Reisen seiner Band in zahlreiche autokratische Länder. "Ob es nun die DDR war, Polen, Kuba oder später Myanmar und Tadschikistan. Wir setzten uns immer zum Ziel, die Polizei ein bisschen an der Nase herumzuführen. Vor allem aber wollten wir die Leute dort durch Präsenz, Loyalität und Solidarität stärken."