35 Kleidungsstücke inklusive Accessoires sind wirklich nicht viel. Sie werden also höchstwahrscheinlich die Teile behalten, in denen Sie sich uneingeschränkt wohlfühlen. Das eine Oberteil, das zuerst und vielleicht sogar als einziges in der Ja-Kiste landet, sollten Sie sich zusätzlich in einer anderen kombinierbaren Farbe besorgen.