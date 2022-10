© Getty Images/Theo Wargo



Noch erfolgreicher als "Bodak Yellow" war (bis jetzt) nur die Single "I Like It" (2018), Cardi Bs bislang größter Hit als Solo-Künstlerin. 51 Wochen in den US-Charts, Diamantstatus, 13,5 Millionen verkaufte Einheiten. Sogar in Deutschland wurde der Song schon mit Platin ausgezeichnet. Noch Fragen? Ein weiterer 2018er-Hit, der große Wellen schlug: "Girls Like You", eine Zusammenarbeit mit Pop-Band Maroon 5 - und ein Beweis, das Cardi B nicht nur in HipHop-Kreisen gut ankommt.