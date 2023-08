© ProSieben / Marvin Ruppert



Die Geschwister Carolin und David Kebekus sind 1980 und 1984 in Bergisch Gladbach geboren. In Köln wuchsen sie auf. Obwohl nicht familiär "vorbelastet", sind beide in der Unterhaltungsbranche und auf der Bühne gelandet. Nun duellieren sie sich mit anderen Geschwistern in der ProSieben-Show "Wir gegen die!".