Am 14. November 1948 feierten die Briten die Geburt ihres damals noch künftigen Königs. Dass es so lange dauern würde, bis er einmal König wird, vermutete damals keiner: Seit seine Mutter Elizabeth am 6. Februar 1952 den Thron bestieg, stand er als Heir Apparent auf Rang eins der Thronfolge - so lang wie kein anderer Thronerbe in der britischen Geschichte zuvor.