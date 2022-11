© Koch Media



Schaut dieser Jesus wirklich so angriffslustig oder kommt uns das nur so vor, weil Christian Bale in Filmen normalerweise nicht dazu neigt, die andere Wange hinzuhalten? "Maria und Jesus" (1999) war der letzte TV-Film, in dem der heutige Superstar mitwirkte. Ein Jahr später schockte der Waliser die Kinowelt als "American Psycho".