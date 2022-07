© ZDF / Alexander Pohl



Der Ingenieur Han Zhang (links) will Chipfabriken im All bauen und denkt ähnlich "groß" wie sein ehemaliger Chef Elon Musk. Den Filmemachern Claus Kleber (zweiter von rechts) und Angela Anderson erklärt er für die ZDF-Doku "Utopia: Irre Visionen in Silicon Valley" (Dienstag, 19. Juli, 23 Uhr) seine Vision der menschlichen Zukunft.