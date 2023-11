© Mike McKeown/Daily Express/Hulton Archive/Getty Images



Bereits mit ihrer ersten Solosingle "I Only Want to Be With You" landete Mary Isabel Catherine Bernadette O'Brien - besser bekannt als Dusty Springfield - ihren ersten Hit. Im Laufe der 60er-Jahre sollten weitere ("I Just Don't Know What To Do With Myself", "You Don't Have To Say You Love Me", "Son OF A Preacher Man") folgen. Aufgrund ihrer Stimme bekam sie den Titel "The White Queen of Soul" verpasst.