© SAT.1 / Julian Essink



Martin Semmelrogge kam 1955 in der Nähe von Stutgart zur Welt. Bereits sein Vater Willy war Schauspieler und Regisseur. Dies brachte den jungen Martin bereits mit 13 Jahren selbst zum Film. Er spielte in "Das Boot" und in Steven Spielbergs "Schindlers Liste". Daneben machte er auch viele Negativ-Schlagzeilen, saß zwischendurch gar im Knast.