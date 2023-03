© SAT.1/ Claudius Pflug



Die junge Künstlerin Fiona (15) aus Kildare in Irland haut die Coaches mit ihrer Performance buchstäblich von den Socken, wie der Sender vorab durchsickern lies. Während Alvaro Soler (32) mit allen Vieren von sich gestreckt am Fuße seines Drehstuhls liegt, hofft Sängerin Meyer-Landrut (31) am Boden kauernd darauf, das Talent in ihr Team zu holen.