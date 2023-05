© ZDF / Keith Hamshere



Zugegeben: Keiner der vier Bond-Filme mit Pierce Brosnan ist ein wirkliches Meisterwerk. Was aber - wie etwa im Fall von "Der Morgen stirbt nie" (Bild, 1997) - eher an schwachen Drehbüchern lag, als an der schauspielerischen Fähigkeiten des irischen Schauspielers. Denn Durchschlagskraft, Charme, Sex-Appeal und Humor - all diese Eigenschaften wusste Brosnan seinem James Bond zu verleihen.