© SAT.1/Nadine Rupp



"Ex on the Beach", "Are You The One?", "Couple Challenge": Influencerin Walentina Doronina hat schon bei einigen Reality-Shows mitgemacht. Entsprechend selbstsicher gibt sich die 22-Jährige: "Ich weiß auf jeden Fall, wie der Hase läuft. Ich habe schon viele falsche Leute in dem Business kennengelernt, deswegen kann mich so schnell keiner verarschen." Auch bei "Promi Big Brother" kündigt sie an: "Ich mache meinen eigenen Mist selbst weg, aber ich putze nicht für andere. Ich könnte mir vorstellen, dass das zu Reibereien führen könnte."