© 2023 Screen Gems, Inc., 2.0 Entertainment Borrower, LLC and TSG Entertainment II LLC. All Rights Reserved.



"Der Exorzist" gilt als einer der besten Horrorfilme aller Zeiten, 50 Jahre später muss offenbar wieder jemandem Teufel ausgetrieben werden: Russell Crowe spielt die Hauptrolle in "The Pope's Exorcist".