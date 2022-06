© RTLZWEI / Banijay Productions Germany



Da sind's nur noch elf "Schiffbrüchige" am Traumstrand. An der "Wand der Wahrheit" sollen die Kandidaten einschätzen, wem die RTLZWEI-Zuschauer wohl am meisten und am wenigsten den Sieg (und damit 50.000 Euro Siegprämie) gönnen. Andere Frage für: Wer wird vom Publikum eher geliebt, wer wird gehasst? Elena wähnt sich ganz hinten: "Mir gönnt's keiner."