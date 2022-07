© iStock / DisobeyArt



Richtung Sommer steigt auch die Ozonbelastung, erhöhte Ozonwerte können dazu führen, dass Ihre Atemwege gereizt werden und Husten, Atembeschwerden oder Kopfschmerzen hervorrufen. An manchen Tagen und zu manchen Tageszeiten sollte sogar ganz auf Outdoor-Sport verzichtet werden. Zur Mittagszeit sind die Ozonwerte am höchsten, auch am Nachmittag sollten Sie die Sonne meiden.