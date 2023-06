Warum der Rugby-Verband "Delilah" auf den Index stellte? Der Song erzähle davon, wie ein Mann seine untreue Partnerin Delilah mit einem Messer angreift. Das könne einige Zuschauer verstören, erklärte ein Sprecher. Die Kritik ist nicht neu, Tom Jones verteidigte den Song schon früher - es sei ein Lied "über einen Mann, der die Kontrolle verliert", so Jones. Er spiele in "Delilah" lediglich eine Rolle, man dürfe den Song nicht wörtlich nehmen.

2017 entschuldigte sich eine kanadische Universität, nachdem sie "Walk On The Wild Side" bei einer Veranstaltung gespielt hatte. Kritiker empfinden den Song, den Lou Reed nach einem Treffen mit der Trans-Schauspielerin Holly Woodlawn geschrieben hatte, heute als transfeindlich. Auch das Wort "coloured", das im Text in Bezug auf die Hautfarbe Verwendung findet, gilt heute als rassistisch und abwertend.

Beleidigt "Fat Bottomed Girls" Menschen mit Übergewicht? Verklärt der Queen-Song Kindesmissbrauch, wenn Freddie Mercury davon singt, dass eine "big fat nanny", eine "naughty nanny" ihn zu einem "bad boy" gemacht habe? Gitarrist Brian May verteidigte den Titel schon 2008 in einem Interview: "Der Song handelt von einem jungen Mann, der Frauen mit einem gewissen Umfang zu schätzen lernt", erklärte er.

Intime Berührung mit einer Aufsichtsperson: Dass ABBA-Sängerin Agnetha Fältskog (dritte von links) sich in "When I Kissed The Teacher" als schwer verliebtes Schulmädchen im "siebten Himmel" wähnt, als sie "endlich" ihren Lehrer küsst, kann man heutzutage unangemessen finden.

Mit "In The Ghetto" gelang Elvis Presley Ende der 60er-Jahre sein Comeback, heute würde der Song sicherlich heftig diskutiert werden. Der Begriff "Ghetto" gilt als abwertend, die gesamte Geschichte des Songs, der den scheinbar unausweichlichen Weg eines armen Jungen in die Kriminalität erzählt, kann als rassistisch und sozial diskriminierend empfunen werden.

Nicht nur Dean Martin (Bild), auch zahlreiche weitere Musikgrößen haben "Baby It's Cold Outside", im Original von Frank Loesser, in den letzten 80 Jahren gecovert. Inzwischen gibt es Radiosender, die den Song aufgrund seiner nicht mehr zeitgemäßen Botschaft aus dem Programm gestrichen haben: Eine junge Frau gegen ihren offensichtlichen Willen und mit der Hilfe von Alkohol dazu zu überreden, doch noch zu bleiben, wird heute als unangemessen empfunden.

Auch die Texte der vermeintlich netten Beatles haben es teilweise in sich. Der John-Lennon-Song "Run For Your Life" etwa kann, ähnlich wie "Delilah" von Tom Jones, als "gewaltverherrlichend" empfunden werden. Dass der Sänger sein "Mädchen" lieber tot sähe als mit einem anderen Mann, war Lennon später selbst peinlich, "Run For Your Life" sei der Song, bei dem er am meisten bedauere, ihn geschrieben zu haben, erklärte er.