Was sollten Sie tun, wenn Ihr Kind ein nicht altersgerechtes Game spielen möchte? Wenn Sie unsicher sind oder das Gefühl haben, dass das auserwählte Spiel Ihres Nachwuchses nicht passend ist, dann sollten Sie es tatsächlich verbieten. Erklären Sie Ihrem Kind in Ruhe, was Sie an dem Spiel stört und welche Auswirkungen es haben kann. Bieten Sie immer ein bis zwei Alternativen an, das könnte unnötigen Streit vermeiden.