© MDR/SWR/Patricia Neligan



Fünf Minuten "lineare Stille" bei Barbara Schönebergers "Verstehen Sie Spaß?"-Debüt am 2. April. Wegen eines falsch umgelegten Schalters in einem Sendezentrum bekamen die Zuschauenden nur die Hälfte von einer akribisch einstudierten Gesangs- und Tanznummer mit. Im Live-Stream und der Mediatheken-Version war/ist hingegen alles in Ordnung.