Die Addams-Familie ist zurück - zumindest in Teilen: "Wednesday" (ab 23. November) entspringt der Fantasie von Tim Burton und rückt die düster dreinblickende Titelheldin (Jenna Ortega) mit dem eiskalten Händchen in den Mittelpunkt. Die etwas andere Highschool-Serie bei Netflix begleitet sie bei ihrem Schulalltag in der Nevermore Academy - einem Gegenentwurf zu Harry Potters Zauberschule Hogwarts, wenn man so will.