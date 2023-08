© Amazon Studios



Trauer statt Triumph: Die WM in Katar endete für die deutsche Nationalmannschaft mit einem Desaster. Prime Video arbeitet das sportliche Versagen ab 8. September in "All or Nothing: Deutsche Nationalmannschaft in Katar" nun mit einem Blick hinter die Kulissen auf. Das Kamerateam war unter anderem bei Taktikbesprechungen mit Niklas Süle (links) und Jamal Musiala dabei.