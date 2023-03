© ZDF



"Wie kommst du denn an dieses Trumm hier? Das ist ja wirklich kein Kleinmöbel mehr", fragte der Moderator Rebekka aus Eindhoven. "Es stand vorher bei meinen Großeltern", entschuldigte sich die Produkt-Gestalterin für die Größe. "Das ist so groß, dass es nicht in meine Studenten-WG passt."