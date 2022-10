© Ubisoft



Nintendos Mario und seine Freunde sowie Ubisofts Rabbids müssen zusammenarbeiten. Die ungewöhnliche "Helden"-Kombi gibt es in "Mario + Rabbids: Sparks of Hope". Die böse Macht von Misera will die Sparks vernichten. Jene Wesen also, die durch die Verschmelzung der Rabbids und Lumas entstanden sind. Dabei geht es selbstredend mit viel Humor zu.