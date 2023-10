© RTL



Obwohl sich Norman (Mitte) in Understatement übte ("Ich hoffe, auch mit einfachen Sachen überzeugen zu können"), war Marius (Zweiter von links) gespannt: "Ich glaube, der kann was am Herd." Beim Aperitif schieden sich die Geister. "Das finde ich gelinde gesagt affig", rechnete Ewald mit dem Goldstaub ab. Saskia (links) widersprach: "Ich finde so was voll fancy."