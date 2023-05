© iStock / ChrisRinckes



Ein kleiner Aufkleber auf Ihrem Briefkasten kann indirekt Bäume retten: "Bitte keine Werbung". In Zeiten der Digitalisierung wird die Verschwendung von Ressourcen in Form von Werbekatalogen noch deutlicher. Erstellen Sie außerdem ein Schutzkonto in der Robinson-Liste, das Sie vor unaufgeforderten namentlichen Werbesendungen schützt. Der Schutz gilt leider nur vor Werbung von seriösen Unternehmen, die mit der Werbesperrliste freiwillig kooperieren.