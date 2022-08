Das wurde aus den Action-Helden der 80er-Jahre 

© Universum



In Hollywood ist der 76-jährige Stallone noch immer gefragt. In den letzten Jahren war er unter anderem in "Creed 2" sowie in einer kleinen, aber feinen Nebenrolle in "Guardians of the Galaxy Vol. 2" zu sehen. Wobei natürlich auch er nicht vor Flops gefeit ist: Die Rückkehr von John Rambo in "Rambo: Last Blood" (Bild) überzeugte weder Fans noch Kritiker.