© Cole Bennetts/Getty Images



Dank Hits wie "When You Say Nothing At All" und "Life Is A Rollercoaster" konnte Ronan Keating als Solokünstler fast so viele Tonträger verkaufen wie zusammen mit seiner Band. Auch als Juror ("X Factor" und "The Voice") und (Musical-)Schauspieler hatte er Erfolg. 2020 veröffentlichte er "Twenty Twenty", sein bereits achtes Solo-Album.