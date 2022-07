© David Livingston/Getty Images



Eine so große Rolle wie in "Buffy" hatte Emma Caulfield nach dem Ende des Formats nicht mehr, gehörte aber von 2010 bis 2011 zur Nebenbesetzung der Serien "Life Unexpected - Plötzlich Familie" und "Gigantic". Zudem hatte sie eine wiederkehrende Rolle in der Märchenserie "Once Upon a Time".