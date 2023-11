© ARTE / Gatis Indrevics / Story House Productions



2010 spielte er seine erste Rolle in der Literaturverfilmung "Die Vermessung der Welt" (2010), in "Dark" war Paul Lux mit damals 25 Jahren der älteste der Jungdarsteller. Nach dem Ende der Serie übernahm er Gastrollen in "WaPo Bodensee" und "SOKO Potsdam" und spielte in einer "Terra X"-Doku einen mittelalterlichen Kastellan namens Eberhard von Münzenberg (Bild).