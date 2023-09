© Clemens Bilan/Getty Images



Kurz nach "Das Boot" folgte "Die unendliche Geschichte", danach drehte Wolfgang Petersen einen Hollywood-Blockbuster nach dem anderen, darunter "In the Line of Fire", "Air Force One", "Outbreak" und "Troja". Der Regisseur starb im August 2022 im Alter von 81 Jahren an den Folgen einer Bauchspeicheldrüsenkrebs-Erkrankung.