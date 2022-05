© Capelight/Alfonso Pompo Bresciani



Um Zeit für Suri zu haben, nimmt Katie Holmes nur noch wenige Rollen an - zuletzt war sie in "The Secret - Das Geheimnis" (Bild) zu sehen. Ihr Ziel: Regisseurin werden. "Wenn ich selbst Regie führe, bin ich diejenige, die das Zeitfenster bestimmt, in dem etwas gemacht wird", erklärte sie 2017 in "Town & Country". Ihr Regiedebüt "All We Had" lief 2016 auf dem Tribeca Film Festival.