Vier Kinder, zwei davon mit ADHS diagnostiziert. Der Ehemann so gut wie nie zu Hause. Und eigentlich will sie doch zurück in ihren Job: Zu Beginn von "Desperate Housewives" steht Lynette Scavo (Felicity Huffman) am Rande des Nervenzusammenbruchs. Später in der Serie stellen sie eine Krebserkrankung und eine erneute Schwangerschaft vor große Herausforderungen.