Dieser Name! Da konnte Nico Schwanz noch so sehr auf seinen Titel "Mr. Model of the World" und seine Reality-TV-Erfahrung ("Die Alm") verweisen, erst durch das Dschungelcamp war sein Name auf einmal in aller Munde. Und er schlug sich wacker: Schwanz belegte 2009 den dritten Platz.