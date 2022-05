© Michael Campanella/Getty Images



In der Schweiz ist Hännis Popularität hingegen ungebrochen, im Mai 2019 trat er sogar für sein Heimatland beim "Eurovision Song Contest" an. Mit großen Erfolg: Sein ESC-Song "She Got Me" toppte die Schweizer Charts und erreichte bei der Show in Tel Aviv einen mehr als respektablen vierten Platz.