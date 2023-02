© Paul Archuleta/Getty Images



Nach ihrem Ausstieg 2007 spielte Laura Innes wiederkehrende Rollen in den Serien "The Event" und "Awake" sowie eine Rolle in dem Drama "Unsichtbare Bedrohung". Laura Innes machte sich auch als Regisseurin einen Namen und inszenierte unter anderem Episoden von "Emergency Room" und "How to Get Away with Murder", wo sie zudem eine Gastrolle übernahm.