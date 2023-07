© PR



Keine weitere Single konnte auch nur annähernd an den Erfolg von "What Is Love" anknüpfen. Folglich versank auch Haddaway mehr oder weniger schnell wieder in der Versenkung, auch wenn er stets Musik veröffentlichte und bis heute bei 90er-Shows auftritt. Eine besondere Würdigung erfuhr sein Überhit 2010: Eminem verwendete ein Sample von "What Is Love" für seinen Song "No Love".