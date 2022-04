© Gareth Cattermole/Getty Images



Nach Ausflügen in die "Star Wars"-Welt (als Captain Phasma) war Gwendoline Christie zuletzt in der Charles-Dickens-Verfilmung "The Personal History of David Copperfield" zu sehen - an der Seite von Dev Patel und Tilda Swinton. Voraussichtlich 2022 geht sie dann erneut in Serie: In "The Sandman", das auf einer Comic-Vorlage von Neil Gaiman basiert, spielt sie als Lucifer eine der Hauptrollen.