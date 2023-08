© Gareth Cattermole/Getty Images



Maisie Williams hatte seit dem Ende von "Game of Thrones" genug zu tun: Sie war Teil des "X-Men"-Films "New Mutants" und der Dramedy-Serie "Two Weeks To Live", schlüpfte zuletzt für die Sex-Pistols-Serie "Pistol" in die Rolle der Punk-Ikone Jordan und war im Horrorfilm "The Owners" (2022) auch wieder auf der großen Leinwand zu seheen.