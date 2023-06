© 2021 Getty Images/Matt Winkelmeyer



Im echten Leben ist der Schauspieler Sean Gunn deutlich erfolgreicher: 2014 war er in der Rolle des Kraglin in "Guardians of the Galaxy" zu sehen. Außerdem war er für das Motion Capture der Figur Rocket Raccoon in allen drei Teilen von "Guardians of the Galaxy" und in "Avengers: Infinity War" und "Avengers: Endgame" verantwortlich. Als Schauspieler sah man den 49-Jährigen zuletzt in "The Suicide Squad" in einer Nebenrolle.