© Kevin Winter/Getty Images



Bei "Grey's Anatomy" musste seine Figur nur einzelne Menschenleben retten, in "The Last Ship" ging es - lange vor Corona-Zeiten - um die ganze Menschheit: In der Serie spielte Eric Dane in fünf Staffeln die Hauptrolle, als Kapitän Tom Chandler war es seine Aufgabe, eine globale Pandemie zu stoppen. Aktuell ist er in einer Hauptrolle in der HBO-Serie "Euphoria" zu sehen.