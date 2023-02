© Paramount



So war Daniel Radcliffe etwa im krawalligen Kinofilm "Guns Akimbo" und zuletzt in der Serie "Miracle Workers" zu sehen. Darin spielt er einen niederrangigen Engel, der zwei Erdlinge dazu bringen muss, sich zu verlieben, weil sonst die Apokalypse droht. Zuletzt war er in "The Lost City" (Bild) an der Seite von Sandra Bullock und Channing Tatum im Kino zu sehen.