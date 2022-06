© ProSieben / 2012-2013 Twentieth Century Fox Film Corporation



Bevor Josh Radnor als Ted Mosby auf fast 60 Frauen bei seiner "Muttersuche" losgelassen wurde, war er in kleineren Rollen etwa in "Law & Order" (2002), "Six Feet Under" und "Emergency Room" (beide 2003) zu sehen. In "Nicht noch ein Teenie-Film!" (2001) spielte er einen namenlosen Fremdenführer.