© JC Olivera/Getty Images



Radnor ist bis heute ein gefragter Darsteller: Zuletzt war er in der Hulu-Miniserie "Fleishman Is in Trouble" zu sehen, er hat zuletzt zwei Filmdrehs ("Three Birthdays", "Ramona at Midlife" abgeschlossen und steht bald für das Familiendrama "One of these Days" vor der Kamera.