Bill Pullman hatte in "Spaceballs" (1987), "Schlaflos in Seattle" (1993), "Casper" (1995) und "Während du schliefst" (1995) bereits sein Talent für (romantische) Komödien bewiesen, in "Independence Day" durfte er dann auch den Actionheld in sich rauslassen. Bald danach blieben die großen Kinorollen aber aus, zuletzt war Pullman als Polizist in der Serie "The Sinner" und in der Netflix-Miniserie "Halston" zu sehen.