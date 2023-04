© 2021 Amazon.com, Inc. or its affiliates.tif



Er spielte in "7 Zwerge - Der Wald ist nicht genug" und "Otto's Eleven" und fungierte als Quizmaster bei "Willkommen bei Mario Barth". Zuletzt war Teil der ersten Staffel der Amazon-Comedyshow "LOL: Last One Laughing" (Bild). Im Dezember 2021 schockierte sein Tod nicht nur Comedy-Szene: Nontschew starb im Alter von 52 Jahren, die Todesursache blieb unbekannt.