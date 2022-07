© Alberto E. Rodriguez/Getty Images



Dass er im Biopic "Diana" Dr. Hasnat Kahn, die große Liebe der britischen Prinzessin, spielte, brachte Naveen Andrews eher schlechte Presse ein. Seiner TV-Karriere schadete es nicht: Der Brite war als Jafar in der Märchenserie "Once Upon a Time in Wonderland" zu sehen, erhielt eine Hauptrolle in der Netflix-Serie "Sense8" und war zuletzt in der Hulu-Serie "The Dropout" zu sehen.