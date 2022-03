© NBC Inc. / Onlien USA Inc. / Getty Images



Eine gute Figur machte Tom Selleck auch nach "Magnum": Er hatte eine Gastrolle in "Friends" (Bild, mit Courteney Cox) und war der Star in Komödien wie "Drei Männer und ein Baby" und "In & Out". Vor einigen Kino-Flops wie etwa mit "Christopher Columbus" war er allerdings auch nicht gefeit.