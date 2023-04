© 2019 CBS Broadcasting



Für Roger E. Mosley sollte seine Rolle in "Magnum" der Höhepunkt seiner Karriere bleiben, er hatte Film-Neben- (etwa in "Der Chaoten-Cop") und Serienrollen ("Echt super, Mr. Cooper"). 2019 spielter er im Remake von "Magnum" (Bild) in einer Folge den Friseur seiner Ex-Figur "T.C.". Mosley starb am 7. August 2022 im Alter von 83 Jahren an den Folgen eines Autounfalls.